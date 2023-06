Саудитска Арабия близо до привличането на още една звезда от европейски гранд

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Садио Мане може да продължи кариерата си в Саудитска Арабия, твърди журналистът Флориан Плетенберг. Според източника клубове в Саудитска Арабия се интересуват от 31-годишния сенегалец, но все още няма официална оферта.

Мане се присъедини към Байерн Мюнхен през лятото на 2022 г., като подписа договор, който е до 2025 г. Този сезон той отбеляза 12 гола и направи 5 асистенции в 36 мача. Той имаше труден първи сезон с екипа на баварците, като не пасна на играта на тима и се забърка в няколко скандала.

Sadio Mané is among the names being eyed by Saudi Arabian clubs [@SkySportNews] pic.twitter.com/FoQHUaeFfo