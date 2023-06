Руски шахматист се появи на фронта в Украйна, ето какво направи (ВИДЕО)

Руският шахматист Сергей Карякин се появи на фронтовата линия в Украйна. Той окуражи военните от армията на Русия с морална и финансова подкрепа, а освен това проведе и няколко игри с част от войниците.

33-годишният гросмайстор, който е роден на анексирания през 2014 г. от Руската федерация полуостров Крим, беше наказан да не участва в международни турнири в продължение на шест месеца. Санкцията беше наложена, след като шахматистът публично подкрепи Владимир Путин за решението му да започне военни действия в Украйна.

Дори и след изтичането на отстраняването му Карякин се състезава изключително на руска територия и отказва да вземе участие под неутрален флаг в надпреварите на Международната федерация по шахмат (FIDE). Заради същата причина ще пропусне и световното първенство в Баку (29 юли – 26 август).

В последните дни Сергей Карякин се появи на редица видеоклипове в социалните мрежи, на които се вижда неговото посещение при руските войници на фронта. На кадрите той играе шахмат с част от военните, а освен това призовава за обществото да окаже финансова подкрепа на армията.

Действията му са против правилата на FIDE, но организацията за момента не е предприела никакви действия срещу шахматиста. Начело на световната организация в момента е бившият руски вицепремиер Аркади Дворкович. Руската федерация по шахмат официално премина от член на европейския съюз към Азиатската шахматна конфедерация, за да може местните състезатели по-лесно да участват в международни турнири.

Сергей Карякин се състезава за Украйна в официални надпревари на FIDE до 2009 г., а след това смени националната си принадлежност с руска. През лятото на 2022 г., след като беше наказан от международната федерация, шахматистът получи държавна награда от президента Владимир Путин.

Dear @FIDE_chess



Famed Russian🇷🇺 Grandmaster ranked 11 in the world make propaganda video, asking for financial support for the Russian invasion army in Ukraine 🇺🇦



It is against FIDE rule, against IOC rules. But nothing happens.



Is it because Dvorkovich protects him? https://t.co/5AtbYiLyUN