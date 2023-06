Саудитски тимове нямат спирка, опитват да изкушат вратаря на Манчестър Юнайтед

Испанският страж Давид Де Хеа е обект на интерес от страна на клубове от Саудитска Арабия, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Тези тимове са наясно, че вратарят и Манчестър Юнайтед са на финалната права в постигането на договорка за нов контракт, но въпреки това продължават да проучват варианти, с които да го изкушат.

Saudi clubs are aware of the verbal agreement at final stages between David de Gea and Manchester United over new deal, but they're still insisting to tempt the goalkeeper. 🔴🇪🇸 #MUFC



Man Utd remain on the market for new goalkeeper in any case. pic.twitter.com/WlQmhusFA2