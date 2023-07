Британски боксови легенди скочиха на Фюри за боя с Нгану

Британски боксови легенди нападнаха световния шампион на WBC в тежка категория Тайсън Фюри за избора му да се бие с Франсис Нгану. Кросоувър срещата с бившия шампион на UFC ще се състои на 28 октомври в Риад, Саудитска Арабия. По този начин през 2023 г. Фюри няма да защитава титлата си нито веднъж, защото боят е срещу некласиран съперник и пояса на Циганския цар не е заложен в мача.

Тони Белю бе първия, който изрази разочарованието си от това, че Фюри ще срещне Нгану, а не Олександър Усик.

„Това е ограбване на пари и от двете посоки“, каза Белю пред talkSPORT Breakfast. „Не вярвам Франсис Нгану да си мисли, че ще спечели. Да, той може да бъде един от най-силните мъже в света с ръкавици от 4 унции и техниката му няма значение, защото той е толкова тежък и физически силен и това е, което играе фактор в неговия спорт“.

„В бокса всичко опира до техниката, стила и механиката, които използваш, за да свършиш работата – той няма нито едно от тях. Франсис Нгану е невероятен, мощен атлет, той не е боксьор и никога няма да бъде боксьор“.

„Би било също толкова глупаво, ако Тайсън Фюри влезе в клетката с Франсис Нгану, защото Франсис Нгану напълно ще заличи Тайсън Фюри в рамките на 40-50 секунди. Искрено вярвам, че Тайсън Фюри, ако реши, може да се отърве от Франсис Нгану в един рунд. ММА и боксът са два напълно различни спорта, все едно да кажеш, че ръгбито и футболът са едно и също, защото се играят с топка“.

„Ще бъде забавно. Тайсън Фюри ще забавлява. Той ще говори много, ще продаде шоуто до краен предел и ще се справи страхотно финансово. Като боксов спектакъл, това ще бъде несъответствие. Това е шега."

