Английски национал си вкара автогол със стюардеса (ВИДЕО)

Английският национал Джак Грийлиш от спечелилия требъл Манчестър Сити изглежда си вкара автогол на Ибиса, където бе заснет на гали краката на брюнетка, която е неотлъчно до него.

Според британските медии това е стюардеса от "Бритиш еъруейз" на име Доли, която си пада по лукса и не крие, че е сбъднала мечтата си да пътува до шикозни дестинации от близо година.

Grealish caressed the female’s leg as he danced at a club. pic.twitter.com/TWo4AQuk7H