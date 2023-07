Масов бой по време на Арсенал - Ман Юнайтед (ВИДЕО 18+)

Арсенал и Манчестър Юнайтед играха приятелска среща помежду си в САЩ, но по време на контролата се случи доста неприятен инцидент в секция с привърженици на "артилеристите".

По време на мача фенове на Арсенал започнаха да се бият по трибуните, а част от тях решиха да заснемат събитията.

Иначе Манчестър Юнайтед победи съперника си с 2:0 след голове на Бруно Фернандеш и Джейдън Санчо.

Все още няма информация какво е породило действията на феновете на Арсенал.

Ето видео от ситуацията в Туитър. Кадрите май заслужават точка 18+:

Arsenal fans fight it out during their 2-0 pre-season loss to Man United… pic.twitter.com/crnZ3Dg8Ll