Роналдо бележи за Купата на арабските шампиони

Ал-Насър продължава битката за Купата на арабските шампиони, след като спечели с 3:1 срещу мароканския Раджа Казабланка в мач от 1/4-финалите на турнира.

Отново Кристиано Роналдо бе в центъра на вниманието, след като вкара първия гол в двубоя в 19-ата минута. Султан Ал Ганам и Секо Фофана отбелязаха още две попадения до почивката. В края на първата част Раджа намали изоставането си, а до края на срещата голове нямаше.

За място на финала Ал-Насър ще срещне Ал Шорта, който отстрани Ал-Сад.

🔥 @Cristiano guides Al-Nassr to the semis of the Arab Club Champions Cup 🫡 pic.twitter.com/skJEgTR4mG