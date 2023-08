Сагата около Хари Кейн започва да се превръща в цирк

Сагата около бъдещето на Хари Кейн започва да се превръща в цирк. Англичанинът има устна договорка от доста време с Байерн Мюнхен, а днес баварците най-накрая постигнаха договорка с настоящия му отбор Тотнъм за трансфер.

Германският шампион успя да се договори с лондончани едва след четвъртата си оферта, която е била на стойност 100 млн. плюс още 20 под формата на бонуси.

Кейн, който има договор за още един сезон с Тотнъм, обаче вече се колебае дали да не остане в редиците на "шпорите", твърди Флориан Плетенберг. Към момента шансовете са 50/50, като се очаква в следващите часове нападателят да вземе окончателно решение.

Байерн вече привлече трима нови футболисти - Ким Мин-Джае, Конрад Лаймер и Рафаел Герейро. В момента клубът води преговори с Челси за вратаря Кепа Арисабалага.

❗️ℹ️ I can confirm that Harry #Kane is actually hesitating and FC Bayern is aware of it - Despite the verbal agreement with Bayern. Despite the agreement in principle between Bayern and Tottenham.



➡️ I've just been told it's a „50/50“ decision for Kane right now. @SkySportDE… pic.twitter.com/H6jgqkmTVP