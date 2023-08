Лудогорец с интерес към футболист на Ювентус

Лудогорец проявява интерес към футболиста на Ювентус Марко Пяца, твърди приближеният до "бианконерите" журналист Ромео Агрести.

28-годишният хърватин беше привлечен от Динамо Загреб през 2016 година за близо 30 млн. евро. На него се възлагаха огромни надежди, които той така и не оправда. Офанзивният футболист прекара последните шест години в шест различни отбора под наем, а договорът му със "старата госпожа" изтича през следващото лято.

За последно лявото крило беше преотстъпен в Емполи, където също се представи слабо. В 17 мача в Серия А той не успя да отбележи гол или да направи асистенция. Пяца е играл под наем още в Шалке, Фиорентина, Дженоа и Торино.

Пяца е желан под наем от Пиза, но този трансфер е труден за осъществяване. Ювентус иска да продаде хърватина, като към него има има интерес за постоянен трансфер от Лудогорец и два турски клуба.

Марко Пяца има 24 мача за националния отбор на Хърватия, в които е вкарал един гол.

