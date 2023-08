Историческо: След фамозна драма с дузпи, Меси вдигна първи трофей с Интер Маями (ВИДЕО)

Интер Маями, предвождан от голямата си звезда Лионенл Меси, спечели Купата на Лигите след огромна драма с дузпи във финала срещу Нешвил. Редовното време завърши при равенство 1:1, което наложи да се изпълняват дузпи, а там тимът на Дейвид Бекъм успя да се наложи с 10:9.

Inter Miami tossing Messi in the air after winning the final ❤️ pic.twitter.com/gkPlkQYg6u