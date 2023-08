Реал Мадрид не се отказва от Мбапе, опитва отново да го привлече

Сагата с трансфера на Килиан Мбапе и Реал Мадрид може и да не е приключил. Германското издание Bild твърди, че президентът на „Лос бланкос“ - Флорентино Перес, е в процес на изготвяне на офертата към Пари Сен Жермен, като то ще е на стойност около 120 милиона евро и най-вероятно ще бъде отправено в последните дни на трансферния прозорец.

По този начин от „Сантиаго Бернабеу“ ще опитат за пореден път да нажежат обстановката в Париж и се надяват в крайна сметка от „Парк де Пренс“ да се съгласят да се разделят с голямата си звезда.

Пресата в Испания от известно време е категорична, че в Реал нямат намерение да правят опит за привличането на капитана на Франция, но колегите им във Франция и Германия са на противоположното мнение.

В ПСЖ са убедени, че самият нападател вече има договорка с мадридчани за своето преминаване в Реал през следващото лято. Той отказа да удължи договора си с парижани в началото на лятото, което доведе до изваждането му от състава за лятната подготовка. В крайна сметка той бе върнат преди около две седмици в първия тим и дори отбеляза единственото попадение при второто поредно равенство от началото на сезона за ПСЖ, този път срещу Тулуза.

Завръщането на Мбапе стана след изявление на клуба за положителни разговори между ръководството и нападателя, но все още не е ясно дали са взети категорични решения за неговото бъдеще, като договорът му все още изтича след година през лятото на 2024-а година.

