Отбор от Саудитска арабия пробва Ливърпул със 150 милиона за Салах

Саудитският Ал Итихад е готов да плати 150 милиона паунда, за да привлече голямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, но продължава да не успява да убеди „червените“ да продадат египетския национал, съобщава The Telegraph.

Салах е желан от лидера в Саудитската професионална лига, които подписаха с Карим Бензема и Н’Голо Канте досега през лятото. Сега става ясно, че те са подготвили оферта от 150 милиона паунда, включително бонусите, което би било рекорден трансфер във Висшата лига.

Но досега посредниците, работещи с клуба, не са получили положителен отговор от „Анфийлд“, за да може сделката да стане възможна. Самият Ливърпул негласно смята, че Салах не се продава.

Това може да не попречи на Ал Итихад да засили опитите си да изкуши Салах и да го доведе в Саудитска Арабия, след като вече трима негови бивши съотборници отидоха в различни отбори. Става дума за Джордан Хендерсън, Фабиньо и Роберто Фирмино.

Клубът от Джеда вече изпрати едно предложение от 118 милиона паунда, което обаче е било категорично отхвърлено и мърсисайдци продължават да настояват, че подобни оферти за 31-годишния Салах ще бъдат отказвани, с оглед на ролята, която нападателят има за отбора на Юрген Клоп.

Единственото притеснение в Ливърпул, е европейският трансферен прозорец затваря час след полунощ (01:00 часа) българско време в събота, 02.09, докато саудитските клубове могат да купуват до 7 септември.

