Спортът по ТВ в неделя (3 септември)

10.00 Колоездене, купа Долчини БНТ 3
10.30 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт 3
11.00 Баскетбол, мач от световното първенство Нова спорт
11.30 Триатлон: Суперлига в Тулуза Евроспорт 2
11.40 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт
12.00 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
12.40 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Италия Евроспорт 1
12.45 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт 2
13.00 Конен спорт, Европейско първенство БНТ 3
13.15 „Утрехт“ – „Фейенорд“ МАХ Спорт 1
13.15 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
13.45 Маунтинбайк: Световна купа в Луденвил, спускане Евроспорт 1
14.00 „Тулуза“ – „Клермон“ Диема спорт
14.00 „Рейнджърс“ –„ Селтик“ Ринг
14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
15.00 „Жирона“ – „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4
15.00 Конен спорт, Европейско първенство БНТ 3
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап, мъже Евроспорт 1
15.40 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт 2
16.00 „Ливърпул“ – „Астън Вила“ Диема спорт 2
16.00 Формула 1, Гран при на Италия Диема спорт 3
16.00 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MX2, второ състезание Евроспорт 2
16.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
17.00 „Локомотив“ (Пд) – „Крумовград“ Диема спорт
17.00 Волейбол, Европейско първенство, мач за 3-о място (жени) МАХ Спорт 1, Ринг
17.15 „Майорка“ – „Атлетик“ МАХ Спорт 4
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 2
18.05 „Ница“ – „Страбург“ Нова спорт
18.30 „Арсенал“ – „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
18.30 „Унион“ – „Лайпциг“ Диема спорт 3
19.15 ЦСКА 1948 – „Лудогорец“ Диема спорт
19.30 „Интер“ – „Фиорентина“ МАХ Спорт 3
19.30 „Атлетико“ – „Севиля“ МАХ Спорт 4
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 1
20.30 Волейбол, България – Хърватия (мъже) Ринг
20.30 Волейбол, Европейско първенство, финал (жени) МАХ Спорт 2
21.30 „Левски“ – „Хебър“ Диема спорт
21.45 „Лече“ – „Салернитана“ МАХ Спорт 3
21.45 „Читадела“ – „Венеция“ Диема спорт 2
21.45 „Лион“ – ПСЖ Диема спорт 3
22.00 „Осасуна“ – „Барселона“ МАХ Спорт 4
22.00 Волейбол, Белгия – Германия (мъже) МАХ Спорт 1
22.30 „Емполи“ – „Ювентус“ Ринг
23.30 „Брага“ –„ Спортинг“ Ринг
01.00 Наскар, състезание в Каролина МАХ Спорт 1
3 Септември, 2023 07:32 532 0
Спортът по ТВ в неделя (3 септември)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Колоездене, купа Долчини БНТ 3
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