Спортът по ТВ в неделя (3 септември)

10.00 Колоездене, купа Долчини БНТ 3

10.30 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт 3

11.00 Баскетбол, мач от световното първенство Нова спорт

11.30 Триатлон: Суперлига в Тулуза Евроспорт 2

11.40 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт

12.00 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

12.40 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Италия Евроспорт 1

12.45 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт 2

13.00 Конен спорт, Европейско първенство БНТ 3

13.15 „Утрехт“ – „Фейенорд“ МАХ Спорт 1

13.15 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

13.45 Маунтинбайк: Световна купа в Луденвил, спускане Евроспорт 1

14.00 „Тулуза“ – „Клермон“ Диема спорт

14.00 „Рейнджърс“ –„ Селтик“ Ринг

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

15.00 „Жирона“ – „Лас Палмас“ МАХ Спорт 4

15.00 Конен спорт, Европейско първенство БНТ 3

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап, мъже Евроспорт 1

15.40 Баскетбол, мач от световното първенство Диема спорт 2

16.00 „Ливърпул“ – „Астън Вила“ Диема спорт 2

16.00 Формула 1, Гран при на Италия Диема спорт 3

16.00 Мотокрос: Световен шампионат в Турция, MX2, второ състезание Евроспорт 2

16.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

17.00 „Локомотив“ (Пд) – „Крумовград“ Диема спорт

17.00 Волейбол, Европейско първенство, мач за 3-о място (жени) МАХ Спорт 1, Ринг

17.15 „Майорка“ – „Атлетик“ МАХ Спорт 4

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 2

18.05 „Ница“ – „Страбург“ Нова спорт

18.30 „Арсенал“ – „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2

18.30 „Унион“ – „Лайпциг“ Диема спорт 3

19.15 ЦСКА 1948 – „Лудогорец“ Диема спорт

19.30 „Интер“ – „Фиорентина“ МАХ Спорт 3

19.30 „Атлетико“ – „Севиля“ МАХ Спорт 4

19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти кръг Евроспорт 1

20.30 Волейбол, България – Хърватия (мъже) Ринг

20.30 Волейбол, Европейско първенство, финал (жени) МАХ Спорт 2

21.30 „Левски“ – „Хебър“ Диема спорт

21.45 „Лече“ – „Салернитана“ МАХ Спорт 3

21.45 „Читадела“ – „Венеция“ Диема спорт 2

21.45 „Лион“ – ПСЖ Диема спорт 3

22.00 „Осасуна“ – „Барселона“ МАХ Спорт 4

22.00 Волейбол, Белгия – Германия (мъже) МАХ Спорт 1

22.30 „Емполи“ – „Ювентус“ Ринг

23.30 „Брага“ –„ Спортинг“ Ринг

01.00 Наскар, състезание в Каролина МАХ Спорт 1

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