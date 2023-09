Трагедия: Баскетболна звезда почина внезапно по време на йога

Спортният свят потъна в скръб след новината за смъртта на Брандън Хънтър. Бившата звезда от НБА почина внезапно на 42-годишна възраст в Орландо, щата Флорида, по време на йога.



Хънтър беше избран във втория кръг на драфта на НБА през 2003 г. от Бостън Селтикс. Той изигра общо 39 мача за рекордните шампиони на НБА, а по-късно се премести в Шарлът Бобкетс и Орландо Меджик (31 мача). След като напусна НБА през 2005 г., последваха още десет спирки в кариерата му, една от които в немския тим Байройт. Той игра в отбори от Гърция, Италия, Пуерто Рико, Израел, Турция, Латвия, Германия, Франция и Уругвай.



Неговата тъща разказа пред американската телевизия NBC, че двуметровият бивш баскетболист е колабирал по време на йога в Орланд.



„Случи се по време на гореща йога, която той редовно правеше. Доколкото знаем, той беше в добра форма. Шокирани сме”, заяви тя.



Гореща или Бикрам йога (общо 26 упражнения) се практикува при около 40 градуса по Целзий.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.



