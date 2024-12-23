Посочени от Киселова: Желязков ще води заседанията на правната комисия, Асен Василев- на тази по бюджет

Тончо Краевски: Пеевски ще работи да изчисти Доган и хората му от терена и да ги потопи под чертата

"Най-вероятно Делян Пеевски ще бъде изключен от либералния интернационал, не само защото те са близки със старото ръководство на партията, но мис ...