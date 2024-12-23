Новини
България »
Всички градове »
Посочени от Киселова: Желязков ще води заседанията на правната комисия, Асен Василев- на тази по бюджет

Посочени от Киселова: Желязков ще води заседанията на правната комисия, Асен Василев- на тази по бюджет

23 Декември, 2024 15:18 825 20

  • росен желязков-
  • асен василев-
  • комисии-
  • заседания-
  • парламент-
  • наталия киселова

Двамата са определени, защото все още  не са избрани председатели на отделните комисии в НС. 

Посочени от Киселова: Желязков ще води заседанията на правната комисия, Асен Василев- на тази по бюджет - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Росен Желязков от ГЕРБ-СДС и Асен Василев от ПП-ДБ ще ръководят заседанията съответно на Комисиите по правни и конституционни въпроси и тази по бюджет и финанси, научи NOVA. Те са определени от Наталия Киселова, защото все още не са избрани председатели на отделните комисии в НС.
Заседанията на двете комисии са насрочени за първия работен ден на депутатите след коледната им ваканция - 7 януари.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 8 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 политолог

    16 8 Отговор
    Василев е перфектен ,докато Желязков е гола вода !!!

    15:36 23.12.2024

  • 2 Последния Софиянец

    13 14 Отговор
    Кокорчо да се държи далеч от бюджета.

    15:38 23.12.2024

  • 3 Бирник номер 1

    11 7 Отговор
    По-любопитната новина е , че лидерът на партията Бойко Борисов подслушва разговорите на длъжниците на банки, за да тормози обикновените хора и освен това иска да се премахне давностния срок за задължения. Гнусна практика , която едва ли съществува в друга западна държава. Или е голям приятел на банките или взима някакъв процент за тази гнусна дейност ,а може би се стреми да се докаже като бирник номер едно в държавата.

    Коментиран от #7

    15:39 23.12.2024

  • 4 Екскурзиянтът

    5 2 Отговор
    и вечен хрантутник , цанил се на Мутрьо , и право ?

    15:40 23.12.2024

  • 5 Пребоядисаните комсомолци от ГЕРБ

    9 3 Отговор
    Нещо , не са доволни.

    15:41 23.12.2024

  • 6 Продължаваме Порнографията

    9 9 Отговор
    Санитарен кордон на Кокорчо срещу финансите. Дотук е наточил заеми за милиарди и доведе енергетиката до фалит. Тоя е ликвидатор, а не финансист. Утре ще духне за Канада или другаде и ще ни остави във фалит. Има пъти по-добри икономисти от него. Единственото хубаво е, че опропасти тотално показателите ни за еврото, та докато ЕС спазва собствените си критерии ще стоим извън еврозоната.

    15:42 23.12.2024

  • 7 оня с коня

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бирник номер 1":

    Обясни по-подробно как установи че ББ подслушва длъжниците на банки,за да знаем и ние как да ловим подслушвачите?

    15:45 23.12.2024

  • 8 УРА,, УРА

    9 3 Отговор
    Айде баста бе!!! Асен Василев от години вече го правите на идиот и некадърник, а сега опирате ди него!!! Вземете си Делян Добрев. Той разбира от всичко! И мрази всички! А също така и Данчо ментата! Какво ни правите на глупаци??

    15:48 23.12.2024

  • 9 обективен

    6 5 Отговор
    Асен като беше министър каза най-видимата истина - Пари има много ,но се крадат като за световно !!!

    Коментиран от #14

    15:49 23.12.2024

  • 10 Няма

    8 5 Отговор
    по - компетентен и по - добър от Асен Василев ! След като оплетоха цялата държава и народа в тотален хаос и труда му направиха на парчета , виждат , че само той може да се справи ! Добро и разумно решение на Киселова !

    Коментиран от #15

    15:52 23.12.2024

  • 11 Хмм

    5 2 Отговор
    приятелски огън, като председателстващ заседанията Асен Василев ще бъде подложен на такива атаки, че сват ще му се завие, Желязков е бил председател, но позорно свален от поста.

    15:54 23.12.2024

  • 12 Промяна

    7 4 Отговор
    ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ЗА КРАЖБИ МОШЕНИК ХАХАХАХАХА

    15:58 23.12.2024

  • 13 арлингтън

    3 3 Отговор
    за първия работен ден на депутатите след коледната им ваканция - НА 7-ми януари нямало да има пенсии

    15:58 23.12.2024

  • 14 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "обективен":

    И КЪДЕ СА ТЕЗИ ПАРИ ЧЕ КАТО ГЛЕДАМ БЪЛГАРИЯ Е НА ЗАЕМИ ОТКАКТО ТОЗИ ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ЗА КРАЖБИ ИМА ДОСТЪП ДО ФИНАНСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ТУК Е РАЗРУХА НИЩО НЕ СЕ СТРОИ НИЩО НЕ СЕ РАЗВИВА ПАРИ ЗА ИЗБОРИ ИМА ДА И ЗА ЧАСТНАТА ФИРМА ПОСТОЯННО ПРИБИРАТ 60%ИНФЛАЦИЯ Е ВАСИЛЕВ ВСИЧКО ИЗХАРЧИ КАКВОТО ИВАШЕ В ДЪРЖАВАТА САМО ЧЕ НЕЗНАМ КОЙ ПРИБИРА ПАРИТЕ

    16:02 23.12.2024

  • 15 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Няма":

    ОТКАКТО ВАСИЛЕВ ИМАШЕ ДОСТЪП ДО ФИНАНСИТЕ БЪЛГАРИЯ Е ЗАТЪНАЛА А ВИЕ СИ ЛЪЖЕТЕ ТУК НЕВЕЖИТЕ

    16:04 23.12.2024

  • 16 Много рано

    4 1 Отговор
    изперка Киселина.Пуска вълкът да пази стадото. Кокорчо и финансови? Жалкари.

    16:10 23.12.2024

  • 17 Карло☪︎ НacсpaH

    3 0 Отговор
    ще се кандидатирам за депутат от ДПС!

    16:11 23.12.2024

  • 18 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    а и в парламента дpoга колкото щеш.

    16:14 23.12.2024

  • 19 Уса

    2 2 Отговор
    Долара още скача,кой боклук върза лева за еврото

    16:19 23.12.2024

  • 20 Феликс Дж

    1 0 Отговор
    "Бедни, бедни Македонски, защо не умря при Гредетин?" Кисе....лова в ролята на продуцент на по..р..но филми.

    16:21 23.12.2024

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол