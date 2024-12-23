Посочени от Киселова: Желязков ще води заседанията на правната комисия, Асен Василев- на тази по бюджет

Росен Желязков от ГЕРБ-СДС и Асен Василев от ПП-ДБ ще ръководят заседанията съответно на Комисиите по правни и конституционни въпроси и тази по бюджет и финанси, научи NOVA. Те са определени от Наталия Киселова, защото все още не са избрани председатели на отделните комисии в НС.
Заседанията на двете комисии са насрочени за първия работен ден на депутатите след коледната им ваканция - 7 януари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 политолог
15:36 23.12.2024
2 Последния Софиянец
15:38 23.12.2024
3 Бирник номер 1
Коментиран от #7
15:39 23.12.2024
4 Екскурзиянтът
15:40 23.12.2024
5 Пребоядисаните комсомолци от ГЕРБ
15:41 23.12.2024
6 Продължаваме Порнографията
15:42 23.12.2024
7 оня с коня
До коментар #3 от "Бирник номер 1":Обясни по-подробно как установи че ББ подслушва длъжниците на банки,за да знаем и ние как да ловим подслушвачите?
15:45 23.12.2024
8 УРА,, УРА
15:48 23.12.2024
9 обективен
Коментиран от #14
15:49 23.12.2024
10 Няма
Коментиран от #15
15:52 23.12.2024
11 Хмм
15:54 23.12.2024
12 Промяна
15:58 23.12.2024
13 арлингтън
15:58 23.12.2024
14 Промяна
До коментар #9 от "обективен":И КЪДЕ СА ТЕЗИ ПАРИ ЧЕ КАТО ГЛЕДАМ БЪЛГАРИЯ Е НА ЗАЕМИ ОТКАКТО ТОЗИ ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ЗА КРАЖБИ ИМА ДОСТЪП ДО ФИНАНСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ТУК Е РАЗРУХА НИЩО НЕ СЕ СТРОИ НИЩО НЕ СЕ РАЗВИВА ПАРИ ЗА ИЗБОРИ ИМА ДА И ЗА ЧАСТНАТА ФИРМА ПОСТОЯННО ПРИБИРАТ 60%ИНФЛАЦИЯ Е ВАСИЛЕВ ВСИЧКО ИЗХАРЧИ КАКВОТО ИВАШЕ В ДЪРЖАВАТА САМО ЧЕ НЕЗНАМ КОЙ ПРИБИРА ПАРИТЕ
16:02 23.12.2024
15 Промяна
До коментар #10 от "Няма":ОТКАКТО ВАСИЛЕВ ИМАШЕ ДОСТЪП ДО ФИНАНСИТЕ БЪЛГАРИЯ Е ЗАТЪНАЛА А ВИЕ СИ ЛЪЖЕТЕ ТУК НЕВЕЖИТЕ
16:04 23.12.2024
16 Много рано
16:10 23.12.2024
17 Карло☪︎ НacсpaH
16:11 23.12.2024
18 Карло☪︎ НacсpaH
16:14 23.12.2024
19 Уса
16:19 23.12.2024
20 Феликс Дж
16:21 23.12.2024