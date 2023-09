Неочакван скандал със звездата Осимен

Голмайсторът на Наполи Виктор Осимен е обиден на клуба и дори смята да потърси правата си в съда. Причината? Забавно видео, публикувано в профила на гранда в ТикТок. В него Осимен моли съдията на мач да даде дузпа за Наполи, а когато това става, стреля неточно от бялата точка. Видеото е придружено от тънък глас, който напомня детско. От Наполи бързо изтриха поста от социалните мрежи, но нигерийският национал се е засегнал.

Фабрицио Романо сподели в Туитър видеото:

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD