Кошмар: Биха футболен бос и арестуваха играчи след мач от Лигата на конференциите (ВИДЕО)

Мачът между АЗ Алкмаар и Легия (Варшава) от Лигата на конференциите, спечелен от нидерландския тим с 1:0, завърши с арестуването на двама футболисти на полския клуб, съобщава изданието „Пшегльонд Спортови“.

Напрежението започна още преди началото на двубоя, когато между полиция и фенове на Легия избухва конфликт. Причината е желанието на властите да изземат знамената на полските запалянковци.

След края на срещата ситуацията отново се нагорещява. Гостуващата агитка е задържана дълго време на стадиона в Алкмаар от съображения за сигурност. Това ядосало феновете на Легия, които щурмували пазещите ги полицаи. В резултат на атаката един от униформените за кратко е изгубил съзнание. Поляците пък са успели за вземат флаконите със сълзлив газ и палките на други полицаи.

В резултат на това властите отцепили съоръжението. През това време част от делегацията на Легия (Варшава) вече се е била настанила в автобуса и готова да замине. Други представителите обаче останали блокирани във вътрешността на стадиона.

В крайна сметка футболистите, треньорите и служителите на Легия с трудност си пробили път до автобуса. Президентът на клуба Дариуш Миодуски понесъл няколко удара от полицаите. По лицето е ударен и кондиционният треньор.

Когато цялата делегация на Легия (Варшава) се настанила в автобуса и се готвила да потегли, полицията е поискала португалския халф Жозуе и сръбския защитник Радован Панков да напуснат превозното средство. Униформените заплашили да щурмуват рейса, ако желанието им не бъде изпълнено. След като футболистите излезли, били арестувани.

Първоначално се предполагало, че двамата са откарани в Амстердам, но според последните сведения са оставени в Алкмаар. Според информациите, властите са отказали да разговарят с полския консул, който се опитал да разбере подробности около ситуацията. Причината за отказа се дължал на факта, че двамата арестувани футболисти не са поляци.

