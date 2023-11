Слуховете във Формула 1: Алонсо в Red Bull, Toyota вместо Audi

Световните титли във Формула 1 са решени, Макс Верстапен печели победа след победа, без значение от коя позиция стартира, а всички отбори са насочили ресурсите си към автомобилите за следващия сезон. Но тази кампания все още не е приключила.

Какво се случва в такива моменти? Появяват се най-смелите и впечатляващи слухове, а седмицата след Гран При на Мексико Сити се оказа особено благодатна за това.

Първо избухна спекулацията, че Фернандо Алонсо може да напусне Астън Мартин, за да отиде в Red Bull, а на мястото му да дойде Серхио Перес, който през този сезон се справя трудно с най-добрия автомобил в колоната. За феновете тази размяна звучи страхотно, но в действителност едва ли ще случи.

Алонсо е най-големият актив на Астън Мартин, а ако стане съотборник на Макс, то Кристиан Хорнър и доктор Марко напълно ще загубят съня си и ще е изключително интересно как ще се справят с управлението на тима. Разбира се, това е само слух, но след преминаването на Алонсо от Алпин в Астън Мартин, обявено миналата година, едва ли някой смята, че във Формула 1 има нещо невъзможно за испанеца.

Освен това, обективните предпоставки размяната на Алонсо с Перес да се осъществи са налице. Най-вероятно Алонсо е договорил клаузи, свързани с представянето на тима, които да му позволят да си тръгне предсрочно, ако нещата се объркат. А логичните причини испанецът да иска да напусне Астън Мартин най-вероятно са две. Първата е, че колата за сезон 2024 няма да е толкова добра и тимът ще потъне в класирането и втората – че най-вероятно в близко бъдеще тимът, както и автомобилната компания вече няма да са собственост на Лорънс Строл. И Алонсо може би не е сигурен дали би могъл да работи с китайци например.

Що се отнася до другата страна – Red Bull и Серхио Перес, то най-вероятно тимът разполага с вариант да се освободи от мексиканеца без да му плаща неустойка, въпреки че той има договор и за догодина. И това пак би трябвало да е свързано с клаузата за представяне, която обикновено за втория пилот е свързана с това, че той трябва да спечели 50% от точките, събрани от съотборника му. До момента Перес не успява да изпълни това изискване.

Алонсо в Red Bull звучи страхотно, но едва ли ще се случи и това дори не беше единственият голям слух тази седмица.

Защото в Япония медиите усилено започнаха да спекулират, че Toyota ще се върне във Формула 1. Това трябва да стане като японският гигант изкупи акциите на Заубер, който първоначално трябваше да купи Audi. От Audi вече обявиха, че не са се отказали от влизането си във Формула 1, наемат хора, довършват базата си в Германия и т.н. Но пък в Япония се зарадваха, че Toyota ще разшири състезателната си програма и към успешното си представяне в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и в Световния рали шампионат (WRC), ще прибави и Формула 1. Твърди се, че шефът на тима в WEC Камуи Кобаяши, който има опит във Формула 1, ще оглави новия тим, а японците ще работят съвместно с Макларън, на които ще доставят задвижващи системи от 2026 година.

Toyota вече участва във Формула 1 между 2002 и 2009 и въпреки, че разполагаше с най-големия бюджет в спорта, не успя да постигне особени успехи. Най-доброто класиране на тима се оказа 4-ото място при конструкторите през 2005, а пилотите на отбора така и не успяха да спечелят състезание.

🚨 | Despite the rumours that have circulated recently, Sergio Perez is not retiring, nor are Red Bull replacing him with Fernando Alonso.[@dmoxon_]#F1 #BrazilianGP pic.twitter.com/gxevU1kx94

