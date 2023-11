Серина Уилямс взе наградата за модна икона на CFDA Fashion Awards 2023

Серина Уилямс е известна като спортист, който поставя рекорди, предприемач, филантроп, дизайнер - а сега и модна икона, благодарение на Съвета на модните дизайнери на Америка.

Тенис звездата получи отличието за модна икона на наградите CFDA Fashion Awards 2023, с което стана първият спортист, спечелил тази награда.

И тя излезе на червения килим с визия, достойна за статута ѝ на икона.

Tennis champion Serena Williams becomes the first athlete to receive the Fashion Icon award at tonight's CFDA awards. https://t.co/Z8i5KEpzOs pic.twitter.com/k6BTl9SNOm