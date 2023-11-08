09.30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг Евроспорт 1
10.00 Тенис, София Оупън Диема спорт 3
12.00 "Поханг" - "Урава" Нова спорт
13.30 "Струмска слава" - "Ботев" (Пд) Диема спорт
14.00 "Банкок" - "Китчи" Нова спорт
14.30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг Евроспорт 1
18.30 Волейбол, "Вакъфбанк" - "Мюзул" МАХ Спорт 3
15.00 Тенис, турнир в Метц МАХ Спорт 1
19.00 Баскетбол, "Тюрк Телеком" - "Гран Канария" МАХ Спорт 4
19.45 "Наполи" - "Унион" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Реал Сосиедад" - "Бенфика" Ринг
21.00 Волейбол, "Скандичи" - "Марица" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, "Верона" - "Монца" МАХ Спорт 3
21.30 Баскетбол, " Париж" - "Апоел" (ТА) МАХ Спорт 4
22.00 "Арсенал" - "Севиля" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Копенхаген" - "Манчестър Юнайтед" Ринг
02.30 НХЛ, "Вашингтон" - "Флорида" МАХ Спорт 2
8 Ноември, 2023 06:30 345 0
Спортът по ТВ в сряда (8 ноември)
Ето какво може да гледаме днес
09.30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг Евроспорт 1
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