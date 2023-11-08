Спортът по ТВ в сряда (8 ноември)

09.30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг Евроспорт 1

10.00 Тенис, София Оупън Диема спорт 3

12.00 "Поханг" - "Урава" Нова спорт

13.30 "Струмска слава" - "Ботев" (Пд) Диема спорт

14.00 "Банкок" - "Китчи" Нова спорт

14.30 Снукър: Международен шампионат, трети кръг Евроспорт 1

18.30 Волейбол, "Вакъфбанк" - "Мюзул" МАХ Спорт 3

15.00 Тенис, турнир в Метц МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, "Тюрк Телеком" - "Гран Канария" МАХ Спорт 4

19.45 "Наполи" - "Унион" Би Ти Ви Екшън

19.45 "Реал Сосиедад" - "Бенфика" Ринг

21.00 Волейбол, "Скандичи" - "Марица" МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, "Верона" - "Монца" МАХ Спорт 3

21.30 Баскетбол, " Париж" - "Апоел" (ТА) МАХ Спорт 4

22.00 "Арсенал" - "Севиля" Би Ти Ви Екшън

22.00 "Копенхаген" - "Манчестър Юнайтед" Ринг

02.30 НХЛ, "Вашингтон" - "Флорида" МАХ Спорт 2

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