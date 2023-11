Меси хвана за врата ас на Реал Мадрид след провокация (ВИДЕО)

Капитанът на Аржентина – Лионел Меси, имаше изключително сериозна вербална комуникация с младата звезда на Бразилия и Реал Мадрид – Родриго Гояс. Двата отбора играха в квалификации от Южна Америка, а „гаучосите“ спечелиха с 1:0 на „Маракана“.

Срещата бе изпъстрена с брутални сцени на митичния бразилски стадион, след като местни полицаи налагаха сериозно гостуващи привърженици, които напуснаха арената бити и окървавени. Именно в следствие на грозните сцени мачът беше забавен с 30 минути.

Решението на Меси и съотборниците му след гледката бе да се приберат обратно в тунела, докато ситуацията не се успокои, а асът на Селесао – Родриго, не хареса решението на съперниците и влезе в горещ аргумент с Родриго де Паул и Меси.

Медиите в Аржентина твърдят, че Родриго е нарекъл Меси и съотборниците му „циркаджии“, а обидата провокира остра реакция от капитана на „гаучосите“, който хвана бразилеца за врата. „Ние сме световни шампиони, кой наричаш циркаджии? Внимавай какво говориш“, пък отговорил гневно Меси на 14 години по-малкия от него футболист.

