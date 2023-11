Паоло Малдини със сензационно разкритие за Меси в Милан

Легендата на Милан и доскорошен директор на клуба Паоло Малдини призна, че през лятото на 2021 година неуспешно се е опитал да привлече суперзвездата Лионел Меси в състава на “росонерите”, след като Барселона не успя да поднови договора на аржентинеца.

“В продължение на 10 дни се опитвахме да привлечем Меси в Милан, но тогава осъзнахме, че беше невъзможно. Сега е твърде късно, но играч като Меси е спектакъл за всички. Когато прочетох, че той можеше да отиде в Интер, се уплаших”, сподели Малдини в подкаста PoretCast на италианския комик Джакомо Порети, който е известен фен на “нерадзурите”. Запитан кой ще триумфира със Скудетото през този сезон, великият защитник отговори: “Честито, Джакомо, ти вече спечели”.

Той също така говори за решението си да откаже да участва на Мондиал 2006, където Италия стана световен шампион. “През 2006-а Марчело Липи дойде при мен с желанието да ме включи в състава. Аз обаче му казах, че няма да успея. Вече бях започнах да усещам някои болки, а исках да бъда възможно най-добър в последните години от кариерата ми. Впоследствие те спечелиха титлата през същото лято, така че след четири Мондиала се оказа, че аз съм бил проблемът”, заяви Малдини с шеговит тон.

Освен това някогашният бранител коментира най-болезнените си загуби. “Когато загубиш финал на Световно първенство или полуфинал срещу Диего Марадона, не е лесно. Дори с Милан в Истанбул (срещу Ливърпул през 2005-а - б.р.), след като вкарах гол в 40-ата секунда, си помислих: “Странна вечер, да се разпиша във финала на Шампионската лига след 40 секунди…”, добави той.

