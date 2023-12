Полицай е бил подпален при ожесточени сблъсъци с полски фенове (ВИДЕО)

Полицай е бил подпален при ожесточени сблъсъци с полски привърженици в четвъртък вечер в Англия. Фенове на Легия Варшава се развихриха минути преди победата на Астън Вила с 2:1 в Лига на конференциите на „Вила Парк“.

Полицията е водила сериозна борба с гостуващите фенове, като всичко се е разиграло в паркинг близо до стадиона, но не е успяла да предотврати избухването на проблеми преди началото на мача. В резултат на това четирима полицаи са били ранени, както още два полицейски коня и две кучета, когато феновете на Легия са започнали да хвърлят ракети по органите на реда.

Legia Warszawa🇵🇱 fans have been DENIED entry to their game vs Aston Villa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 tonight after fighting with Police officers outside the stadium 😰❌ pic.twitter.com/dohdX0d0AD

Един от полицаите, който е бил улучен от сигнална ракета, беше откаран в болница с изгаряния. По-късно от местната полиция потвърдиха, че нито едно от нараняванията не е сериозно.

До тези грозни сцени се стигна, след като билетите им бяха намалени от 1700 на 1002 заради след ожесточени сблъсъци между привържениците на Легия и нидерландската полиция в Алкмаар през октомври за мача на полския тим срещу местния АЗ.

Почти 1000 полски фенове без билети се опитаха да разбият турникетите, тъй като отборът имаше забрана да няма гостуващи привърженици на „Вила Парк“.

По-късно изявление от полицията в Уест Мидландс потвърди, че 39 души са били арестувани по подозрение за престъпления, включително насилие и нападение над полицай, като ги определиха на „отвратителни и изключително опасни сцени“.

Появиха се кадри в социалните медии, които показват, че са хвърляни ракети по феновете на Вила от привържениците на Легия извън стадиона.

"Футболен клуб Астън Вила може да потвърди, че фенове на гостите не са били допуснати на стадиона за двубоя от Лигата на конференциите с Легия Варшава по съвет на полицията в Уест Мидландс след предизвиканите безредици извън стадиона, причинени от полските привърженици", се казва в изявление на тима.

Legia Warsaw fans throwing missiles at Aston Villa fans into Villa Park from outside the stadium, whilst the game was playing… 😨



Hopefully nobody was hurt. 🙏 #AVFC pic.twitter.com/y5Dy8IDsMC