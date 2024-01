Халф на Барселона включи Роналдо и Рамос в своя идеален отбор

Халфът на Барселона Педри посочи своя идеален състав в интервю пред стриймъра Ибай Янос. Очаквано почти всички избрани играчи са се подвизавали с екипа на каталунците, но сред тях има и две бивши звезди на кръвния враг Реал Мадрид.

За вратар Педри посочи настоящия си съотборник в Барса Марк Андре тер Стеген. Двамата бекове са Дани Алвеш отдясно и Жорди Алба отляво, като те дълги години блестяха като част от „блаугранас“. В центъра на отбраната е друг емблематичен играч на каталунския тим – Жерар Пике, както и бившият капитан на Реал Мадрид – Серхио Рамос. Триото в средата на терена е изградено изцяло от легенди на Барселона – Чави Ернандес, който в момента е наставник на Педри, Серхио Бускетс и Андрес Иниеста. По двата фланга на атаката са други две звезди на „лос кулес“ от миналото – Лионел Меси и Неймар. Като централен нападател е поставен Кристиано Роналдо, чиито най-славни години преминаха с екипа на Реал Мадрид. За треньор на този тим полузащитникът избра Луис Енрике, който му беше селекционер в националния отбор на Испания.

Педри също така изказа хвалебствия за някои от футболистите в идеалния му състав. „В края на кариерата си Пике беше подценяван, но той беше невероятен, а Бускетс е най-добрият в историята на своята позиция в полузащитата. Освен това той е топ и като капитан, и като човек. Сега Чави се изявява като треньор, но беше голям играч. Иниеста ми е любимият футболист и ни донесе световна титла. Той беше несравним в ситуациите един срещу един. Моят баща ми казваше да гледам видеа на Лаудруп, но на мен ми харесваше Иниеста. Който казва, че Роналдо е слаб, е глупак и не разбира от футбол. Меси е най-добрият в историята. Имах късмета да се засека с него и само като го гледах в тренировките си мислех: „Какво правя тук заедно с този?“ Наблюдавах го през цялото време. В първия ми ден влязох в съблекалнята, като той беше първият, когото видях, и се вцепених. Нямаше да го питам за снимка, а вместо това щях да тренирам с него“, сподели младият футболист.

Pedri🗣: On my first day in Barcelona... I remained in awe, not because I wanted to ask Messi for a photo, but because I was going to train with him.” pic.twitter.com/5pDPtH8ASO