Отиде си една от големите легенди на футбола

Бразилска футболна легенда Марио Загало почина на 92-годишна възраст. Той е един от тримата в историята, които са ставали световни шампиони по футбол и като играч, и като селекционер. Другите двама са Франц Бекенбауер и Дидие Дешан.

Загало печели два пъти титлата като футболист - през 1958-а и 1962-а, а през 1970-а година е треньор на бразилския национален отбор. Загало има пряко участие и за четвъртата световна титла на „Селесао“, като през 1994-а година беше помощник-треньор и координатор в отбора.

Загало беше единственият жив играч на отбора на Бразилия, който ликува на Световното първенство през 1958-а година - първата титла на страната, която облекчи болката от тежкото поражение от Уругвай на „Маракана“ осем години по-рано.

„Бях на „Маракана“ по време на фаталната загуба от Уругвай.

„Бях войник и задачата ми беше да държа хората извън терена“, казва Загало за резултата, който предизвика национален траур. „Никога няма да забравя тишината, тъгата и разочарованието от това поражение“.

Легендарният му съотборник Пеле почина през декември 2022-а година.

Загало печели пет шампионски титли на щата Рио де Жанейро с Фламенго и Ботафого. Дебютира за Бразилия на 26-годишна възраст, малко преди Световното първенство по футбол в Швеция през 1958-а година и се превръща в неразделна част от отбора, за който има 37 мача.

