Ал Хилал уреди привличането на бразилския национал Ренан Лоди от Олимпик Марсилия, пише Фабрицио Романо. 25-годишният ляв бек ще премине в гранда от Рияд под наем до края на сезона, след което арабският клуб е длъжен да откупи правата му.

Трансферната сума за Ренан Лоди ще е около 20 млн. евро.

Бразилецът ще подпише договор с новия си клуб до юни 2027 година.

Ренан Лоди има 14 мача за Олимпик Марсилия през този сезон в Лига 1. Той премина на "Велодром" през лятото от Атлетико Мадрид. Играл е още за Атлетико Паранаензе и Нотингам.

