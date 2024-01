Жозе Моуриньо официално напусна Рома

Жозе Моуриньо и Рома официално се разделиха по взаимно съгласие, гласи позиция на "вълците" в социалните мрежи. Португалският специалист бе начело на италианския клуб от лятото на 2021-ва година, като целта бе да върне тима в Шампионската лига.

Резултатите на Рома през този сезон са незадоволителни, като отборът е на 9-о място в Серия А. Преди броени дни "джалоросите" отпаднаха от Лацио за Купата на Италия, а дни по-късно загубиха и визитата си на Милан с 1:3.

Двете загуби допълнително са увеличили напрежението върху Моуриньо и собствениците семейство Фридкин са взели решението за раздяла. Реномираният треньор има едва 13 победи във всички турнири този сезон с "вълците", печелейки средно 1,61 точки на мач.

Феновете на римския гранд застанаха зад Моуриньо, който често апелираше за повече подкрепа на трансферния пазар, за да може да бъде конкурентоспособен.

Начело на Рома Специалния триумфира в първото издание на турнира Лига на конференциите през сезон 2021/2022, а година по-късно игра финал в Лига Европа, загубен от Севиля с дузпи.

Моуриньо обаче така и не успя да върне Рома в Шампионска лига.

🚨🚨| BREAKING: José Mourinho and AS Roma part ways with immediate effect. pic.twitter.com/P9t7OTU9yH