ФИФА обяви: Мондиал 2026 се открива в Мексико и завършва в Ню Джърси

ФИФА обяви кога и къде ще започне Мондиал 2026, който ще се проведе едновременно в три държави - САЩ, Мексико и Канада и за първи път ще се изиграят 104 мача. Легендарният стадион "Ацтека" в Мексико Сити ще бъде домакин за трети път в своята история на откриването на най-големия футболен форум на планетата. Мондиалът през 2026 година стартира на 11 юни, като подобно на 1970 и 1986 година, ще се играе на най-известният стадион в Северна Америка.

Също така стана ясно къде и кога ще бъде изигран най-важният мач на турнира. Финалът ще се проведе на 26 юли в Ню Йорк, на стадион - ”Метлайф” в Ню Джърси. Това ще бъде втори финал на световно първенство в САЩ, след като точно преди 30 години, когато България завърши на четвърто място, Бразилия триумфира срещу Италия в Лос Анджелис, на "Роуз Боул".

🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26