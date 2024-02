Роналдо на издържа на провокациите и побесня (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо на няколко пъти изпусна нервите си по време и след загубата на неговия Ал-Насър с 0:2 от Ал-Хилал в четвъртък вечер. Това беше двубой за купата “Riyadh Season” в Саудитска Арабия, който се игра дни преди подновяването на първенството.

Още по време на двубоя петкратният носител на "Златната топка" беше провикиран от фенове, които скандираха "Меси". Португалецът се обърна към тях и каза "Аз съм тук…не Меси!"

Cristiano Ronaldo to Al Hilal fans: “I am here... not Messi.” 👀

