Ливърпул ще излълни голямата мечта на Свен-Йоран Ериксон

Ливърпул ще излълни голямата мечта на мениджъра Свен-Йоран Ериксон, който ще има възможност да води мърсисайдци като наставник. Това ще се случи в мач между легенди на "червените" и легенди на Аякс, който трябва да се изиграе на 23-и март на "Анфийлд".

Ериксон, който е диагностициран с рак и бе заявил, че му остава не повече от година живот, мечтае да може да бъде поне един ден треньор на мърсисайдци. Юрген Клоп също изрази подкрепата си в тази насока, а вече и официално ще се случи.

We are delighted to confirm Sven-Goran Eriksson will be part of the #LFCLegends management team for the game against Ajax Legends at Anfield 🔴



