Маркъс Рашфорд премина в Астън Вила

Маркъс Рашфорд премина в тима на Астън Вила. Новината обявиха от бирмингамския тим.

Футболистът отива при “виланите” под наем до края на този сезон, а след него той може да остане на “ВилаПарк” срещу около 40 милиона паунда.

Потенциалният постоянен договор би бил за срок от три години и половина.

Рашфорд игра за последно преди почти два месеца на 12-ти декември в мач от основната схема на Лига Европа срещу чешкия Виктория (Пилзен). От тогава той не е влизал в игра за Манчестър Юнайтед.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0