Манчестър Сити с второ лятно попълнение

Крилото на Жирона Савио може да се счита за сигурно ново попълнение на Манчестър Сити, твърди Фабрицио Романо. Бразилецът ще подсили "гражданите" през лятото.

Информацията гласи, че всички документи са готови и само трябва да бъдат подписани.

Савио е собственост на City Football Group, като преминава от един клуб на компанията в друг. Той беше закупен от Атлетико Минейро през лятото на 2022 година и беше пратен във френския Троа. През лятото клубът го преотстъпи на Жирона, а от новия сезон южноамериканецът ще бъде част от Манчестър Сити.

През тази кампания Савио има седем гола и седем асистенции в 27 мача за Жирона.

Той се превръща във второто лятно попълнение на "гражданите" след Клаудио Ечевери от Ривър Плейт.

🚨🔵 Sávio to Manchester City, exclusive story confirmed and here we go!



Understand Man City have all contracts ready for Savinho to join the club in July.



Deal at signing stage now, documents being reviewed and completed on all sides.



First signing for 24/25 season, done. 🇧🇷 pic.twitter.com/1mA9M505ne