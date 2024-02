Лионел Меси обясни причините за големия скандал в Китай (ВИДЕО)

Звездата на Аржентина - Лионел Меси, опита да обясни какво се е случило на приятелската среща на неговия клубен Интер Маями в Хонконг. Неговото отсъствие в мача доведе до сериозни критики от страна на фенове и дори държавници в Китай, а една от причините бе, че той игра няколко дни по-късно в двубой в Япония.

„Прочетох и чух много неща за това, което се случи след мача в Хонконг. Затова исках да направя това видео, за да дам истинско обяснение и да избегнем да четем неверни неща“, заяви Меси в специално видео за китайската социална медия Weibo.

„Както всички знаят, исках да играя. Искам да играя във всеки мач. Чух, че не съм искал да играя поради политически причини и много други неща, които нямат нищо общо с това. Ако беше такъв случаят, нямаше да пътувам до Япония или Китай, а съм го правил много пъти. Винаги съм имал много близки отношения с Китай. Правил съм много неща там: интервюта, контроли, събития и мачове с Барселона и аржентинския национален отбор“.

🚨 Lionel Messi's explanation to Chinese people on his absence in the friendly game 🇨🇳



