Кристиано Роналдо избухна в сълзи при разочароващото 4:4 на Ал Насър (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо изгледа от трибуните разочароващото равенство 4:4 на клубния му Ал Насър срещу Ал Хазем в мач от шампионата на Саудитска Арабия. Португалският национал изтърпява наказание след неприличния жест, който направи към феновете на Ал Шабаб преди няколко дни.

Съотборниците на голмайторът не успяха да стигнат до трите точки, като получиха изравнителен гол дълбоко в добавеното време.

След ремито Ал Насър изостава на шест точки от лидера Ал Хилал, който е и с мач по-малко. Ал Хазем е предпоследен и съотборниците на Роналдо бяха длъжни да стигнат до успеха.

Ronaldo with tears in his eyes when Al Nassr fans started chanting his name in the 7th minute🥹



Justice for Ronaldo✊



