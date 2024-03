Добрите новини за Юрген Клоп и Ливърпул преди Ман Сити продължават

Нидерландският полузащитник на Ливърпул – Райън Гравенберх, публикува снимка в Instagram, на която с усмивка влиза в новата база на клуба в Къркби. На нея се забелязва, че халфът е без патерици или предпазна шина, които го щадяха след получената контузия по време на финала за Купата на лигата срещу Челси.

Както е известно, Гравенберх получи контузия в следствие на груб шпагат от Мойзес Кайседо през първото полувреме от „сините“, но все пак мърсисайдци стигнаха до попадение в заключителните минути на второто продължение, отбелязано от Върджил ван Дайк.

Ryan Gravenberch at the training ground with NO crutches! Huge news💪 pic.twitter.com/4LqEKQ5CFk

Това би било отлична новина за Юрген Клоп в седмицата преди дербито с Манчестър Сити, след като стана ясно, че и Мохамед Салах е напълно възстановен и се готви усилено за срещата с „гражданите“. Същата публикация сподели и Къртис Джоунс, който също е с травма, но пристигна на тренировъчния център в Къркби заедно с Андрю Робъртсън, като английският халф беше също без предпазни средства.

Все пак, лазаретът при „червените“ остава сериозен, като с травми са Алисон Бекер, Трент Александър-Арнолд, Стефан Байчетич, Тиаго Алкантара.

Curtis Jones on instagram 📱



Robbo looks in good spirits and Jones has his protective boot off👀 pic.twitter.com/dcPpyLFsGO