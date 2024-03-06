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Спортът по ТВ в сряда (6 март)

6 Март, 2024 06:30 308 0

Спортът по ТВ в сряда (6 март)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (6 март) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 „Шандонг“ - „Йокохама“ Нова спорт
14.00 „Абдиш-Ата“ - „Тайчун“ Нова спорт
14.05 Колоездене: "Тирено Адриатико", трети етап, мъже Евроспорт 2
15.00 Снукър: Световен мастърс в Риад, полуфинал Евроспорт 1
16.45 Колоездене: Париж - Ница, четвърти етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Баскетбол, „Черно море“ - „Черноморец“ МАХ Спорт 2
19.45 „Спортинг“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, „Лондон Лайънс“ - „Тюрк Телеком“ МАХ Спорт 4
21.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
22.00 „Реал“ - „Лайпциг“ Би Ти Ви Екшън
22.00 „Манчестър Сити“ - „Копенхаген“ Ринг
22.00 КПР - „Уест Бромич“ Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, „Гран Канария“ - „Бешикнаш“ МАХ Спорт 2
02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4


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