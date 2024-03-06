Спортът по ТВ в сряда (6 март)

Суперкомпютър изчисли как ще се развие битката за титлата в Премиър лийг и кой ще е шампион

Суперкомпютърът Betsie изчисли как ще се развие битката за титлата в Премиър лийг на Англия и кой ще е шампион в края на сезона. До момента борбата се ...