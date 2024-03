Феномена блесна на калните игрища в Есекс (ВИДЕО)

На което и да е място по света се появи Роналдо Луиш Назарио де Лима предизвиква огромен интерес въпреки, че отдавна сложи край на кариерата си. Този път Феномена блесна на калните игрища в Есекс.



Група актьори, приятели и бивши играчи от неделната лига са в трепетно очакване - с тракащи зъби и треперещи тела те се скупчват в центъра на терена, подготвяйки се за пристигането на Роналдо. А той се появява в пълния си блясък - по футболен екип, с бели обувки и бели зъби, проблясващи в познатата харизматична усмивка. Един от най-великите №9 в историята на футбола слиза от бяла лимузина - Роналдо Луис Назарио де Лима.

We sent Ronaldo to play for one of the worst Sunday League teams in England.



Unfortunately, not every Super Sub will work out...



