Трагедия: 24-годишен футболист почина по време на тренировка

24-годишният колумбиец Гилермо Денис Белтран почина по време на тренировка, съобщиха от боливийския му клуб Реал Санта Крус. От информацията става ясно, че смъртта е настъпила заради белодробна недостатъчност.

Белтран паднал на терена по време на тренировка, като медицинският екип се притекъл на помощ мигновено. Въпреки бързата реакция и опитите за реанимация, колумбиецът починал.

Guillermo Denis Beltran lost his life before he could be taken to a hospital



