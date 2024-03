Легенди като Зидан, Фиго, Бутрагеньо и Раул се завърнаха на терена на “Бернабеу” (ВИДЕО)

Легендарни фигури на футбола като Зинедин Зидан, Луиш Фиго, Роберто Карлос, Емилио Бутрагеньо, Кларънс Зеедорф, Икер Касийяс и Раул се завърнаха на терена за бившия си клуб Реал Мадрид.

Това се случи по време на ежегодния демонстративен двубой за ветерани на “Сантиаго Бернабеу”, известен като Corazón Classic Match. Той се организира от фондацията на Реал Мадрид и е с благотворителна цел.

Съперници на славните “крале” от миналото този път бяха легенди на Порто. Макар да имаха невероятни звезди в състава си, домакините отстъпиха с 0:1 след попадение на словака Марек Чех.

Zidane and Raúl still got magic pic.twitter.com/IetEPWTCYH

“Бернабеу”, който е с капацитет от над 80 000 места, беше разпродаден при цена на билет от 7 евро. Събраните средства този път ще бъдат дарени за финансиране на изследванията за намирането на лекарство срещу Амиотрофичната латерална склероза.

Това беше 11-то издание на въпросния мач, като досега Реал никога не беше губил.

No way Zidane at 50 Balling better than Pedri at 21. 😭pic.twitter.com/mEGqUo2bNM