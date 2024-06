Афганистан с три жени и трима мъже на олимпийските игри в Париж

Афганистан ще участва с отбор с три жени и трима мъже на олимпийските игри в Париж. Това е до голяма степен символична стъпка в светското развитие на азиатската държава, като дори нито един талибански служител няма да бъде допуснат във френската столица, заявиха от МОК.

От централата уточниха, че отбор с равенство между половете е послание както към Афганистан, който ограничава спортните права на женската част от населението си, така и към останалия свят.

Талибаните, които твърдят, че зачитат правата на жените в съответствие с тяхното тълкуване на ислямския закон и местните обичаи, затвориха гимназиите за момичета, наложиха ограничения за пътуване на жени без придружител мъж и ограничиха достъпа до фитнес зали, откакто заеха властта през късното лято на 2021 г..

МОК заяви наскоро, че води разговори както с афганистанския НОК, така и със спортните власти "с цел да се отменят настоящите ограничения върху достъпа до спорт за жени и млади момичета в Афганистан".

