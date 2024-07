Манчестър Юнайтед официално представи новия си нападател

Манчестър Юнайтед официално представи Джошуа Зиркзее. Нападателят пристига от Болоня и подписа договор до лятото на 2029 година с "червените дяволи", като в него има опция и за още един сезон.

Английският клуб ще плати малко над 40 млн. евро на "рособлу" за 23-годишния футболист. Половината от тази сума ще получи Байерн Мюнхен, който държи 50% от правата на Зиркзее.

Зиркзее изигра много силен минал сезон за Болоня, в който вкара 12 гола в 37 мача във всички турнири и беше с основна заслуга за класирането на отбора за Шампионска лига.

Нападателят е юноша на Байерн, но не успя да се наложи при баварците и преди две години беше продаден на Болоня. Преди това е играл под наем в Андерлехт и Парма.

Джошуа Зиркзее има 2 мача за националния отбор на Нидерландия.

Ready to make his mark 🔥



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ❤️#MUFC