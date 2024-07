Семейство английски фенове уволнени от работа след Евро 2024

Трима английски запалянковци са били уволнени от работа заради пътуването за финала на Евро 2024 в Германия, съобщава вестник Сън в понеделник. Дилън, брат му Били и баща им Алън работеха като машинисти, но след заминаването си за мача в Берлин те са били уведомени, че трудовите им договори се прекратяват незабавно, а фирмата има нужда от всеотдайни служители.

"Тази възможност идва веднъж в живота. Работата идва и си отива, но това може би е последният път, когато баща ми вижда Англия на финал", каза Дилън.

"Страхотно е да изпитам това заедно с баща ми и брат ми, независимо от резултата. Похарчихме над три хиляди лири за билети за уикенда на живота ни", добави Дилън преди мача между Англия и Испания, спечелен драматично от иберийците с 2:1.

