Атлетико Мадрид плаща 80 милиона евро за играч на Ман Сити

Хулиан Алварес вече може да се счита за ново попълнение на Атлетико Мадрид, съобщи аржентинското издание „Ole“, според което „дюшекчиите“ ще платят на Манчестър Сити 80 милиона евро за световния шампион, който наскоро спечели и Копа Америка с „гаучосите“.

Само на 24 години, Паякът, както е наричан Алварес, вече е спечелил куп трофеи. Той обаче, се чувства недооценен в Ман Сити, където не може да бъде основен нападател заради наличието на Ерлинг Холанд в състава.

Мениджърът на „гражданите“ Пеп Гуардиола опита да потуши напрежението и да разсее слуховете за напускане на Алварес, но явно футболистът е решил да отиде в тима на Диего Симеоне.

Сега се очаква двата клуба да се договорят за трансферната сума за футболиста, той да мине медицински прегледи и да бъде представен като нов футболист на Атлетико Мадрид.

През миналия сезон Алварес вкара 19 гола и направи 13 асистенции в 54 мача от всички турнири с Ман Сити, но по всичко личи, че престоят му на „Етихад“ ще продължи само 2 години.

🚨🚨| BREAKING: Atletico Madrid is close to reaching an AGREEMENT with Man City for Julián Álvarez. 🔴⏳



