Крофърд прибра 2,5 млн. долара за победата срещу Мадримов

Първото състезание от поредицата "Сезонът на Рияд - Турки Алшейк" се проведе през уикенда в Лос Анджелис, САЩ. В главното събитие на вечерта американецът Терънс Крофърд (41-0, 31 нокаута) отне пояса на WBA от Израил Мадримов (10-1-1, 7 нокаута) от Узбекистан в дебютния си двубой в полусредна категория.

Боксовият колумнист Дан Рафаел публикува официалните хонорари на участниците в шоуто и припомни, че някои от бойците от картата са спечелили всъщност много повече. Според Атлетическата комисия на щата Калифорния официалният хонорар на Крофърд за двубоя е бил 2,5 млн. щатски долара. Мадримов е получил по-малко - 750 хил. щатски долара.

Per CSAC, official contract purses for #CrawfordMadrimov card (and, yes, many have much higher guarantees than what the contract says): Terence Crawford $2.5M, Israil Madrimov $750k; Isaac Cruz $1.5M, Jose Valenzuela $500k; Andy Ruiz $900k, Jarrell Miller $450k (more) #boxing

— Dan Rafael (@DanRafael1) August 5, 2024

В другото основно събитие на вечерта мексиканецът Хосе Валенсуела (14-2, 9 КО) победи своя сънародник Айзък Крус (26-3-1, 18 КО) и му отне титлата на WBA в суперлека категория. Крус обаче спечели много повече пари. Той получи 1,5 милиона щатски долара, а Валенсуела - 500 хиляди щатски долара.

Третият по важност двубой на шоуто - сблъсъкът в тежка категория между американците Анди Руис (35-2-1, 22 нокаута) и Джарел Милър (26-1-2, 22 нокаута) - завърши с равенство. Официалният хонорар на фаворита Руис беше 900 хил., а на Милър - 450 хил. Другата битка в тежка категория - между конгоанеца Мартин Баколе (21-1-1, 16 нокаута) и американеца Джаред Андерсън (17-1-1, 15 нокаута) - завърши с най-ярката победа на африканеца. Но боксьорът от САЩ спечели повече - 660 за Андерсън срещу 375 хил. за Баколе.