Джуд Белингам обикновен турист в Мадрид за един ден

Футболистът на Реал Мадрид Джуд Белингам прекара един ден като обикновен турист в испанската столица. В момента той е контузен, заради което не е с националния тим на Англия за мачовете от Лига на нациите. Така халфът се възползва от един от малкото си свободни дни в своя живот на професионалист.

В компанията на своите родители Джуд беше заснет да похапва тапас на тераса на заведение в историческия квартал “Ла Латина”. После тримата се отправиха към “Храмът на Дебод” - популярен сред туристите египетски монумент.

Jude #Bellingham out for tapas in Madrid. If you are to miss an international break, September in Spain is not a bad one. #RealMadrid #England pic.twitter.com/hgsMlbtkk8