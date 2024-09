В основата на спора между Мбапе и ПСЖ стоят над 50 милиона евро

В сряда трябва да се проведе специално събиране на правната комисия на френската професионална футболна лига по искане на Килиан Мбапе, на което трябва да бъде разгледан големият спор между нападателя и Пари Сен Жермен.

Както е известно, капитанът на Франция претендира, че от „Парк де Пренс“ трябва да му изплатят общо 55 милиона, но шефовете на парижани не са съгласни. Мбапе изисква бонус в размер на 30 милиона евро бруто, който е трябвало да му бъде изплатен още през септември 2023-а година, както и заплатите му за месеците април и май тази година.

Именно изплащането на бонуса бе в основата на конфликта между двете страни, когато Мбапе бе изваден от групата на тима и не пътува за предсезонното турне през миналата година. В крайна сметка двете страни са постигнали устна договорка тези пари да не бъдат изплащани, което бе в основата на завръщането му в състава, но така и конкретно споразумение не е подписано.

Тук идва и проблемът, защото от ПСЖ са приели казуса за приключен, но сега от лагера на Мбапе продължават да претендират за сумите, тъй като договор черно на бяло няма. Позицията на представителите на Мбапе е, че предложението, изпратено от неговия адвокат, е остаряло в очите на французина, но без да бъде подписано.

През това лято Килиан Мбапе напусна „Парк де Пренс“ със свободен трансфер и премина в Реал Мадрид, като различни твърдения в мрежата гласят, че и за подписа си на „Сантиаго Бернабеу“ той ще прибере общо около 100 милиона евро.

Mbappé x PSG situation, reported by @Tanziloic today:



🗣️ After a verbal agreement between Nasser Al-Khelaïfi and Kylian Mbappé on giving up money (if he were to leave for free) in reinstating him back to the first team, Mbappé’s lawyer sent an official letter on August 11, 2023… pic.twitter.com/iyNHo69zqv