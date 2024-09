Гришо към Карлос Алкарас: Можеш ли да ми предоставиш намалението си в 'Louis Vuitton'? (ВИДЕО)

4-кратният шампион от Големия шлем Карлос Алкарас стана център на внимание в новото забавно видео на ATP Tour, където останалите тенис звезди имаха възможност да задават въпроси на испанския тенисист. В средата на този клип се появи и българският топ тенисист Григор Димитров.

Григор, който винаги е проявявал сериозен интерес към модата, не пропусна да отбележи, че Алкарас, през миналата година избран за посланик на френската луксозна марка "Louis Vuitton", участва в няколко проекта на бранда. Въпросът на Димитров беше: „Карлос, можеш ли да ми предоставиш намалението си в 'Louis Vuitton'?“

Въпросът предизвика искрен смях у Алкарас, който разкри, че всъщност не ползва никакво намаление за продуктите на марката и затова не би могъл да помогне на българския тенисист. Сребърният медалист от Париж шокира всички с признанието си, но това само увеличи забавлението на видеото.

Players have some questions for @carlosalcaraz 👀@alexdeminaur knew what he was doing 😂 pic.twitter.com/0MJeiN15a5