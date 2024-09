От Манчестър Сити излязоха с информация за контузията на Родри

От Манчестър Сити официално потвърдиха за контузията на своя полузащитник Родри чрез кратко изявление на клубния сайт. Както и се очакваше, става въпрос за увредени кръстни връзки в дясното коляно на играча, като все още не е ясно колко дълго ще отсъства той. Според първоначалните информации в английските медии периодът на възстановяване на испанския национал ще бъде около осем месеца, така че най-рано той ще се завърне в края на сезона за мачовете на тима в Световното клубно първенство.

We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.



Everyone at the Club wishes him a speedy recovery 🩵



