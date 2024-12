Спортинг Лисабон с голям жест към Роналдо

Спортинг Лисабон посвети фланелката за третия си екип на Кристиано Роналдо, който прави първите си стъпки в големия футбол именно в тима на "лъвовете". Португалският гранд представи екипа, който съдържа любимия номер 7 на легендата.

