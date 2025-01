Пресата в Швеция гръмна с разкритие за Свен-Горан Ериксон след смъртта му

Легендарният шведски треньор Свен-Горан Ериксон почина през август на 76 години след дълга и тежка битка с рака. Бившият селекционер на Англия, човекът, който води Бенфика, Рома, Сампдория, Манчестър Сити и Лестър обаче е имал огромни проблеми. За тях се разбра от разкритие на пресата в родината му Швеция.

Ериксон e оставил след смъртта си дългове от 8,6 милиона паунда, твърди "Експресен". Легендарният треньор, който си отиде от рак на панкреаса, е имал и активи от 4,8 млн.

Заради данъчните му задължения във Великобритания в продажба е пуснато уединеното имение на Ериксон в Суне (Швеция), за което са поискани 1,8 млн. паунда. Подготовката за продажба на дома със 7 спални и собствен плаж на езеро започна през септември. Ериксон плати 420 000 паунда за къщата от края на XIX век през 2002 г., когато водеше националния отбор на Англия, а негова партньорка бе италианската адвокатка Нанси дел`Олио.

